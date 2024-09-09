摩羯襲越南增至24死299傷　商廠損失慘重　泰國11府發水浸警報

越南政府9月9日稱颱風「摩羯」（Yagi）已導致國內24人死亡、299人受傷。政府警告當地嚴重水浸的情況將持續。泰國皇家水利管理局（Royal Irrigation Department，RID）8日向中部地區11個府發出預警，稱受「摩羯」的影響，湄南河下游的11個府將遭遇洪水。



路透社報道，「摩羯」是亞洲今年的最強颱風。

「摩羯」現時雖已減弱為低壓區，但7日下午在越南北部登陸後，於老街、廣寧、海陽等省，以及首都河內市造成災情。

駐有多家跨國企業工廠的海防市，工業園區8日仍關閉，部份工廠水浸，工人指電訊網路尚未恢復。另有店舖老闆稱，店的天花已經倒塌，可能需要1個月才能完成復修。

越南氣象部門預測，越南北部地區9日仍受「摩羯」影響，將持續下大雨，部份地區發生山洪和山泥傾瀉的風險很高。

圖為2024年9月8日，越南河內遭摩羯吹翻內的攤檔。（Reuters）

泰國皇家水利管理局代理總監表示，面臨洪水災害風險的11個府分別是曼谷、烏泰他尼府、猜納府、信武里府、紅統府、大城府、素攀武里府、華富里府、巴吞他尼府、暖武里府和北攬府。

泰國氣象部門稱，「摩羯」雖沒直接吹襲泰國，但為泰國東北部和北部地區帶來暴雨，受此影響，湄南河下游的府將無可避免的出現洪水。