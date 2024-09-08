風暴摩羯襲越南14死300萬戶停電　專家指南海30年來最強颱風

颱風摩羯（Yagi）吹襲越南後，9月8日逐漸降級為熱帶低氣壓。越南政府官員指摩羯（Yagi）是30年來南海最強颱風，迄今造成越南14人死亡、近186人傷、逾300萬用戶停電。首都河內市有近3000棵路樹倒塌，整個城市一片狼藉。



路透社8日報道，摩羯7日從中國海南島襲向越南本土，一路橫掃廣寧省（Quangninh）、海防市（Haiphong）、河內市（Hanoi）等。

越南快訊（VnExpress）引述國防部報道，摩羯已在越南奪走14條人命，186人傷。

圖為2024年9月8日，摩羯（Yagi）吹襲越南河內後，市面一片狼藉。（Reuters）

越南年輕人報（Tuoi Tre）報道，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）8日上午主持會議，評估颱風摩羯對越南造成的損害及應對。

在范明正主持的會議上，初步數據顯示，除死傷者之外，越南有125艘船隻沉沒。強風損毀3279戶房子、401根電線桿斷掉、許多商鋪與學校屋頂毀壞。

圖為2024年9月8日，摩羯（Yagi）吹襲越南河內後，市內一片狼藉。（Reuters）

越南國家水利氣象預報中心表示，摩羯是南海過去30年來最強颱風。

越南快訊指出，摩羯對越南北部的中低壓電網造成強大破壞，超過300萬名用戶失去電力供應，其中海防市、廣寧省大規模停電。