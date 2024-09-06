颱風摩羯｜越南周六暫時關閉北部4機場　包括河內國際機場

受颱風摩羯逼近影響，越南航空部門宣布，明日（7日）將暫時關閉北部4座機場，包括河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）、廣寧雲屯國際機場（Van Don International Airport）、海防吉碑國際機場（Cat Bi International Airport）、清化壽春機場（Tho Xuan airport）。



中央氣象台預測颱風摩羯路徑圖。（中央氣象台圖片）

圖為越南河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）。（hanoiairportonline.com圖片）

越南航空局（CAAV）昨日（5日）召開會議應對颱風摩羯，評估結果認為機場的運作安全將受到颱風威脅。局長丁越勝（Dinh Viet Thang）下令4座機場暫停關閉，但時間不一。

內地中央氣象台預測， 摩羯將於明日（7日）在廣西防城港到越南北部一帶沿海再次登陸。越南氣象部門預測， 摩羯今日（6日）晚間掠過海南島後強度將減弱，預計7日下午登陸越南北部，重點影響廣寧省（Quang Ninh）至清化省（Thanh Hoa）一帶。