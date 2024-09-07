Elon Musk派like《黑神話：悟空》　上載AI換臉照化身「天命人」

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）9月6日其個人賬號發文稱由中國遊戲科學公司開發的《黑神話：悟空》，他還貼出了一張AI生成的海報圖，將遊戲主角「天命人」的臉換成了自己的。



馬斯克寫道：「來自中國的令人印象深刻的3A遊戲！似乎熟口熟面。」

在馬斯克推文評論區下方，有不少國外網友留言表達對孫悟空這一角色的喜愛，也有網友科普《西遊記》的相關知識。

「孫悟空是有史以來最強大、最不可戰勝的虛構角色。所有復仇者聯盟、X戰警和DC的漫畫角色加一起也打不過他！」

「孫悟空，一個把自由看得高於一切的英雄。」

「這是《西遊記》，是起源於中國唐朝的民間傳說。」

「美猴王，一個自由的靈魂，能力超強又能分辨善惡。他有一根能伸長的棒子，既能降服敵人，也能幫助他穿梭地府。」

網民評論截圖。

還有網友誇讚《黑神話：悟空》和表達對中國遊戲未來發展的期待。

「對吧？最近看到中國開發者的作品質量如此之高真是令人驚嘆！感覺他們從一些最優秀的開發者那裏汲取了靈感，但又加入了自己獨特的創意。很期待看到這種趨勢會走向何方！」

「這遊戲太棒了！我剛通關，感覺和《隻狼》、《戰神》並駕齊驅。」

「《黑神話：悟空》讓中國進入了3A遊戲的版圖。」

網民評論截圖。

據Video Game Insights遊戲數據網站公布的《黑神話：悟空》銷售數據顯示，截止9月4日，該遊戲銷量已穩健攀升至1780萬份，與上週相比增長了近300萬，且這一數據不包含Wegame和PS5的銷量。若將PS5平台上已確認的300萬銷量計入，那麼《黑神話：悟空》的總銷量或將輕鬆突破2000萬大關。

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