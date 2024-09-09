1.5萬人小島每年迎百萬遊客 希臘對兩熱門島嶼郵輪乘客加徵費用
撰文：聯合早報
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希臘政府宣布將對兩個熱門島嶼的郵輪乘客徵收20歐元（約172港元）的費用。
路透社9月8日報道，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）同日在塞薩洛尼基國際博覽會（Thessaloniki International Fair）上被問及過度旅遊問題時指，郵輪業給聖托里尼島（Santorini）和米科諾斯島（Mykonos）帶來了壓力，因此將對郵輪乘客徵收20歐元（約172港元）的費用。
聖托里尼島擁有海藍色的教堂圓頂和世界知名的日落景色，是郵輪最喜歡的中途停留地。但在旅遊旺季，島上部份地區人滿為患，因此希臘官員一直在考慮採取各種限制。
聖托里尼島居民僅15500人，但據希臘港口協會數據，去年有約800艘郵輪為這座島嶼帶來了約130萬名遊客。
去年，希臘遊客達到破紀錄的3270萬人次，其中約340萬人或十分之一前往聖托里尼島。
米佐塔基斯指，政府還將干預同時抵達特定目的地的船隻數量。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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