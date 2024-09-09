晤挪威首相斯特勒　習近平倡擴大務實合作　包括能源電動車等領域

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）9月9日至11日對中國進行正式訪問，他9日飛抵北京，下午與中國國家主席習近平會晤。習近平稱，中挪兩國經濟互補性強，各領域合作成果豐碩，雙方可以結合各自優勢，不斷擴大綠色環保、能源轉型、海事航運、農漁產品、電動汽車等領域務實合作。



中國外交部指，習近平在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的斯特勒。

習近平指，當前世界百年未有之大變局加速演進，考驗國際社會能否作出正確選擇，中國將繼續走和平發展道路，通過進一步全面加深改革、推進中國式現代化，給變亂交織的世界注入穩定性、確定性，為各國共同發展創造更多機遇，中方願同挪方一道，推動中挪友好合作不斷發展。

習近平強調，回顧中挪關係70年歷程，友好和合作是主旋律，「歷史經驗告訴我們，要保持兩國關系平穩健康發展，最重要的是堅持相互尊重、求同存異，包括尊重彼此核心利益、照顧對方重大關切。」中挪兩國經濟互補性強，各領域合作成果豐碩，雙方可以結合各自優勢，不斷擴大綠色環保、能源轉型、海事航運、農漁產品、電動汽車等領域務實合作，加強教育、科技、文化、旅遊、冬季運動等領域合作，密切人員往來特別是青年交流。

挪威外長艾德與挪威首相斯特勒（右）2024年5月28日在奧斯陸出席記者會，宣布挪威將承認巴勒斯坦國（Reuters）

他稱中挪在維護世界和平和安全、應對氣候變化、保護生物多樣性等全球挑戰方面有廣泛共識，中方願同挪方加強在聯合國等多邊平台溝通和協作，踐行真正的多邊主義，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，希望挪方為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

斯特勒轉達國王哈拉爾五世對習近平的親切問候，表示挪威是最早同新中國建交的北歐國家之一，他指挪中建交70年來，兩國關係發展良好，雙方以相互尊重的方式開展對話與合作。

他稱挪方尊重中國主權，堅持奉行一個中國政策，願繼續相互尊重彼此的核心利益和重大關切，相互學習，交流互鑒，互利共贏，中國發展充滿生機活力，有很多值得學習借鑒的成功經驗，挪方期待擴大對華合作，特別是在綠色發展、應對氣候變化、海事航運、農漁水產、新能源汽車、人工智能等領域。

他稱中國在解決當今世界面臨的許多全球挑戰、應對事關國際和平和安全的重大國際問題上發揮重要作用，挪威支持自由貿易，願同中方加強在二十國集團等多邊框架下的溝通與合作，支持歐中加強合作。

中方稱，雙方就烏克蘭危機等熱點問題交換意見，習近平強調，中方鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，將繼續堅持勸和促談，為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設作用，希望各方通過對話共同為危機政治解決積累有利條件。