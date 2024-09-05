「俄羅斯間諜白鯨」疑遭槍殺　挪威動物保護組織要求緝凶

動物保護組織表示，8月31日在挪威外海發現被外界稱為「俄羅斯間諜白鯨」的屍體，其身上發現多處槍傷，懷疑遭人射殺。組織已向挪威警方報案，要求展開刑事調查。



2019年春天，挪威漁民在挪北部發現了一隻白鯨，其身上發現有套索（harness）。套索扣環上發現有一間聖彼得堡公司的標誌。它因特殊的套索被懷疑為俄羅斯從事間諜活動，所以外界稱之為「俄羅斯間諜白鯨」。

據《衛報》9月4日報道，這頭白鯨被挪威人暱稱為Hvaldimir，取自挪威語中的「鯨」（hval）以及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的名字。

2019年4月27日，挪威漁村Inga附近，漁民發現一隻佩戴印有「聖彼得堡裝備」字樣標籤的白鯨。（截圖自X@V141NGs）

8月31日這頭白鯨被發現死在挪威西南海岸的一個海灣中，9月2日被送往當地挪威獸醫學研究所分支機構解剖。獸醫學研究所發言人表示，預計報告將在三週內公布。

專門關注這頭白鯨的動物團體One Whale負責人Regina Crosby Haug表示，她看過白鯨的屍體，「身上有多處槍傷」。

挪威動物權益組織Noah的發言人Siri Martinsen則表示：「白鯨身上的傷痕令人擔憂，可能是犯罪行為。這令人震驚。考慮到有犯罪嫌疑，警方應迅速介入。」