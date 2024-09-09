李強晤西班牙首相：所謂中國電動車「產能過剩」毫無依據

中國國務院總理李強9月9日上午在北京人民大會堂同訪華的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）會談。他稱所謂中國電動汽車「產能過剩」毫無依據，中方願同西班牙堅持開放合作，攜手維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。



李強2024年9月9日在北京會見西班牙首相桑切斯（Borja Puig de la Bellacasa/Moncloa Palace/Handout via REUTERS）

中國外交部指，李強表示，中方高度重視中西關係發展，中國國家主席習近平將同桑切斯舉行會晤，就雙邊關係重大戰略問題深入交換意見，「明年是中西建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同西班牙以此為契機，落實兩國領導人重要共識，不斷築牢政治互信，共同打造具有戰略定力的雙邊關係，聚焦發展戰略高水平對接和增長動力深層次融合，推動兩國互利合作取得更多實際成果。」

李強指，中方願同西班牙擴大雙向開放，鼓勵發展跨境電商和便捷物流，營運好「義烏－馬德里」中歐班列，推動兩國貿易投資合作優化發展，中方將為西班牙等外國企業來華投資提供更多便利支持，希望西班牙為中國企業赴西投資提供公平、安全、非歧視、可預期的營商環境。

他稱中方願同西班牙聚焦綠色、創新，錨定各自發展轉型需要，加強新能源、節能環保、數字經濟、航天等領域合作，雙方要深化文化、體育、教育等人文交流，共同辦好文化中心等合作項目。

他稱當前保護主義、單邊主義抬頭，世界經濟面臨的風險挑戰增多，所謂中國電動汽車產能過剩毫無依據，中方願同西班牙堅持開放合作，攜手維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，共同構建開放型世界經濟，希望西班牙為促進中歐合作發揮建設作用。

中方引述桑切斯表示，西班牙高度重視發展對華關係，期待進一步密切兩國各層級交往，豐富西中全面戰略夥伴關係內涵，秉持理解與合作精神，加強對話溝通，鞏固政治互信，拓展雙方在經貿、投資、綠色經濟等領域務實合作，加強文化、教育、科技等領域交流，深化兩國民眾相互了解與友誼，歐盟和中國合作空間廣闊，西班牙支持歐盟同中國開展平衡、互惠的對話合作，維護多邊貿易體制，合力應對挑戰。

兩國領導人會談後共同見證簽署經濟、文化、教育、科技等領域多項雙邊合作文件。