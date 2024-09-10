英國王室｜王妃凱特宣布完成化療　未來數月恢復履行部份公職

英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）9月9日表示，她已經完成了癌症預防性化療的療程，並將在今年稍後時間恢復履行部份公職。但她表示，其完全康復的道路仍然漫長。



42歲的凱特今年1月份接受了腹部手術，其後證實患癌，需一直接受治療。她透過辦公室發布消息稱，隨著夏天即將結束，她對終於完成化療感到欣慰，又承認過去9個月對家人來說極其艱難。凱特出現健康問題後，自6月起重新公開露面，7月也曾現身在溫布頓網球錦標賽。

2024年6月21日，為慶祝英國王儲威廉（Prince William）的42歲生日，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）在社交平台發布一張威廉與3名子女手牽手的溫馨合照。（肯辛頓宮twitter）

圖為2024年7月14日，溫布頓網球錦標賽舉行期間，英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與場地人員會面。（Reuters）

在最新公告中，肯辛頓宮也發布一段凱特與丈夫威廉王子（Prince William），以及他們3個孩子在諾福克拍攝的影片。凱特表示，對所有人來說，克服癌症之旅都是複雜、可怕和不可預測的，包括離自己最親近的人。她強調，帶著謙遜態度，能讓人以新的方式面對自己的弱點。

凱特又稱，今次挑戰也提醒她及威廉反思及感恩，生活中很多事情一直被以為是理所當然，包括愛和被愛。