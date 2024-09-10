英國王室｜王妃凱特宣布完成化療 未來數月恢復履行部份公職
撰文：蕭通
出版：更新：
英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）9月9日表示，她已經完成了癌症預防性化療的療程，並將在今年稍後時間恢復履行部份公職。但她表示，其完全康復的道路仍然漫長。
42歲的凱特今年1月份接受了腹部手術，其後證實患癌，需一直接受治療。她透過辦公室發布消息稱，隨著夏天即將結束，她對終於完成化療感到欣慰，又承認過去9個月對家人來說極其艱難。凱特出現健康問題後，自6月起重新公開露面，7月也曾現身在溫布頓網球錦標賽。
在最新公告中，肯辛頓宮也發布一段凱特與丈夫威廉王子（Prince William），以及他們3個孩子在諾福克拍攝的影片。凱特表示，對所有人來說，克服癌症之旅都是複雜、可怕和不可預測的，包括離自己最親近的人。她強調，帶著謙遜態度，能讓人以新的方式面對自己的弱點。
凱特又稱，今次挑戰也提醒她及威廉反思及感恩，生活中很多事情一直被以為是理所當然，包括愛和被愛。
巴黎奧運｜凱特王妃拍片感謝英國運動員 威廉罕見留鬚look吸睛凱特不想做威爾斯王妃？英王室記者新書爆料：她曾考慮不升級頭銜喬治王子11歲生日 英國王室發相 凱特操刀「官仔骨骨」西裝照凱特王妃攜小公主亮相溫布頓網球決賽 一身紫禮服暗藏「訊息」？英國王室｜威廉凱特只帶喬治夏洛特外出 網民替路易小王子抱不平