凱特王妃攜小公主亮相溫布頓網球決賽　一身紫禮服暗藏「訊息」？

撰文：劉耀洋
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英國王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）向來是溫布頓網球錦標賽（簡稱溫網）觀眾席常客，但她患癌後鮮有公開露面，2024年度溫網賽事一直未見她身影，直到7月14日的男單決賽，凱特以一身紫色禮服在今屆賽事首度亮相。有時尚專家分析，這位未來王后的紫色禮服暗藏「訊息」。

凱特14日現身2024年溫布頓網球公開賽，與女兒夏洛特小公主（Princess Charlotte）一同觀賞比賽。

凱特與女兒夏洛特入場一刻，全場觀眾站立鼓掌歡迎：

報道引述時尚專家斯坦迪什（Jules Standish）指，凱特王妃身穿一襲淺紫色禮服進場，展現出典雅氣質的風範。紫色象徵王室的「權力、高貴與魅力」，同時帶有平靜的氣質。斯坦迪什表示，紫色禮服以富有創意和遠見的方式突顯凱特的獨特個性和領導才能。

2024年7月14日，英國凱特王妃現身2024年溫布頓網球公開賽，與女兒夏洛特公主（Princess Charlotte）一同觀賞比賽。（Reuters）

至於凱特的綠色蝴蝶結胸針也有特別的意義，蝴蝶結實際上是向溫網賽舉辦地「全英草地網球和門球俱樂部」致敬，並採用其官方顏色。

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