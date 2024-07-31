凱特不想做威爾斯王妃？英王室記者新書爆料：她曾考慮不升級頭銜

英國王室專家、資深王室記者喬布森（Robert Jobson）撰寫的新書《威爾斯王妃凱特》（Catherine, Princess of Wales）8月推出，他在書中稱英國王儲妃凱特曾想過不把頭銜升級為威爾斯王妃，因她感到自己常被拿來與已故的另一威爾斯王妃戴安娜（Diana，Princess of Wales）作比較，壓力很大。



英國王儲傳統頭銜是威爾斯親王（Prince of Wales），王儲妃是威爾斯王妃。在查理斯三世（King Charles III）2022年9月繼位成為英國國王後，威廉王子成為威爾斯親王，其妻凱特成為威爾斯王妃。

據喬布森指，凱特曾想過不升級頭銜，她自知受到人們議論，把她與戴安娜比較，喬布森指「人們不斷分析二人間的相似之處和不同之處，甚至在王室內部也討論過這個問題。」

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戴安娜90年代與查理斯離婚後，仍然保留威爾斯王妃頭銜。查理斯2005年與卡米拉（Camilla）再婚，卡米拉不使用威爾斯王妃的稱號，只稱康沃爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）。

喬布森指，凱特也感到有壓力，他寫道凱特曾想過仿效卡米拉，拒絕使用威爾斯王妃的稱號。