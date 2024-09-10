澳洲男嬰公園被淋熱咖啡重傷　警方指疑犯已逃往海外

澳洲一名男子上月底涉嫌以滾燙的咖啡，於布里斯本（Brisbane）淋向陌生的9個月大嬰兒，造成男嬰嚴重燙傷需要植皮，事件引起輿論憤慨。警方經調查後，於9月1日確認疑犯身份，但昆士蘭（Queensland）警方於9月8日最新公布，該名33歲外籍疑犯已於8月31日飛離悉尼機場，相信目前已身在海外，當局正尋求國際合作追捕。



澳洲昆士蘭（Queensland）警方發布涉嫌向嬰兒淋咖啡的疑犯照片。（昆士蘭警方網站圖片）

警方已對該名33歲男子發出逮捕令，他涉嫌意圖對他人造成嚴重身體傷害，最高可判處無期徒刑。警方對疑犯已經潛逃直言沮喪，受傷男嬰仍留醫昆士蘭兒童醫院（Queensland Children’s hospital）。

案發於8月27日，該名男嬰在公園受襲，至9月3日已接受3次手術，GoFundMe網頁已為他籌得超過15萬美元。警方透過附近閉路電視掌握疑犯外貌， 獲知他自2019年起多次入境澳洲，並在境內多地有工作紀錄，目前仍未知其犯案動機。

男嬰母親表示，獲知施襲者外逃後感到震驚，「我只是想知道為什麼他這樣做？這些問題可能永遠沒有答案。」她表示，兒子料需數年時間才能康復，但家人恐難以從精神創傷中完全康復。她表示，希望公義最終能獲伸張。