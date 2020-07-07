澳洲亞裔速遞員當街遭白人男子攻擊　政府懶理亞裔社群組團緝兇

南澳阿德萊德市唐人街附近日前發生一宗亞裔送貨員當街遭兩名白人男子攻擊事件，路人拍下畫面後上傳社交媒體，引發網友熱議，不少亞裔澳洲人認為澳洲政府無動於衷，呼籲亞裔團結為種族主義抗爭。

根據民眾Leng Kapsis所拍攝的影片內容，兩名白人男子（其中一人抱著狗）4日在高齊街（Gouger Street）攔下一名騎著電動自行車的亞裔送貨員，接著其中一名白人男子朝送貨員用力揮拳。

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雙方爭執的原因尚不清楚，警方已著手調查此案。Leng Kapsis表示，「這實在令人作嘔，完全不能接受。永遠不能接受種族主義和暴力行為」。

影片在網絡流傳後，亞裔澳洲人社群在微信上分享事發地地點，數名網友自發性在該地區附近巡邏，以尋找兩名肇事白人。也有網友討論發起和平抗議活動，表達對種族歧視的日益不滿，甚至有人在微信上說，「我已經受夠了」、「澳洲政府不會解決這問題，我們必須相互扶持」等。

該事件也引發當地非亞裔澳洲人的譴責，在社交媒體上替該名亞裔送貨員抱不平。澳洲亞裔聯盟（Asian Australian Alliance）倡議人士周艾琳（Erin Chew）表示，澳洲政府缺乏支持，部分原因是澳洲和中國之間的外交關係惡化，這就是為何人們要自己解決這件事。她說，「直到澳洲政府和當局認為（在澳洲）的反亞裔言論為種族主義，我們才會看到更多亞裔澳洲人團結起來保護自己的社群」。

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