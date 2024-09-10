美國白人至上組織2名領袖被起訴 涉煽動暗殺政客及種族戰爭
撰文：蕭通
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美國聯邦檢察官9月9日公布，已對兩名白人至上主義組織領袖提出刑事起訴，指他們涉嫌煽動群眾對非裔、猶太裔、LGBTQ群體和移民進行襲擊，期望挑動種族戰爭。他們除將個別美國政客列為暗殺目標，亦號召支持者攻擊關鍵基礎設施站點，檢方並估計或涉及外國的襲擊案。
司法部公布已於5日向加州地方法院提交的37頁起訴書，被告為34歲的Dallas Erin Humber和37歲的Matthew Robert Allison，兩人涉嫌領導一個名為「TerrorGram Collective」的組織，利用Telegram的頻道及聊天群組，散播白人至上主義訊息，讚揚全球各地相關襲擊行為。
該組織「以白人種族優越的信念為中心」，認為需要以暴力和恐怖主義來引發種族戰爭，從而加快令政府崩潰，並實現「白人民族國家」的崛起。
兩人被控15項聯邦罪名，包括3項教唆謀殺聯邦官員罪、4項教唆仇恨犯罪的罪名，以及一項串謀為恐怖分子提供物質支持罪，兩人均於8月30日被捕。
司法部官員表示，兩人自2022年接管該組織，散播的資訊包括暗殺目標清單，包括對方的姓名及地址，涉及一名聯邦參議員、一名聯邦地區法官和一名前聯邦檢察官，另有州和地方官員，以及私人公司和非政府組織的負責人。
檢察官表示，近年發生的多宗襲擊及相關計劃，亦可能與該組織的煽動有關，其中包括2022年10月在斯洛伐克發生的LGBTQ酒吧槍擊案；以及8月土耳其一宗在清真寺外發生的持刀襲擊，共造成5人被刺傷。此外，美國當局挫敗一個針對能源設施的襲擊陰謀，新澤西州一名18歲青年原計劃7月施襲。
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