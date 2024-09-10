德拉吉發表歐盟競爭力報告　促大幅增加投資及改革始能與中美同步

歐盟委員會去年委托歐洲央行前行長兼意大利前總理德拉吉（Mario Draghi）撰寫報告，闡述歐盟應如何維持競爭力。報告於9月9日正式發表，認為歐盟如要在經濟上與美國和中國保持同步，就需要改善協調產業的政策、加快決策機制，並每年至少額外投資7,500億至8,000億歐元。



圖為2024年9月9日，前歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)主持記者會，發表關於歐盟競爭力和建議的報告。（Reuters）

德拉吉在布魯塞爾舉行的記者會上表示，目前情況令人擔憂，指歐洲的經濟增長長期放緩，但一直被忽視。德拉吉在近400頁的報告中表示，歐盟每年需要投資7,500億至8,000億歐元，又或歐盟國內生產總值（GDP）的5%。此外，歐盟必須在多個方面採取行動，否則只會承受更漫長的痛苦。

歐盟企業正受到中國的雙重擠壓

報告提到，歐盟企業正受到中國的雙重擠壓，一方面是中國市場所提供的需求愈來愈弱，另一方面中國企業的競爭愈來愈高。在談及綠色能源轉型時，德拉吉也提到，中國的綠色設備產品雖較便宜，但對歐洲產業構成威脅。

圖為2024年9月9日，前歐洲央行(ECB)行長德拉吉（Mario Draghi）發表關於歐盟競爭力和建議的報告，並與歐盟委員會主席馮德萊恩( Ursula von der Leyen) 共同主持記者會。（Reuters）

另外，德拉吉在報告指出，歐盟各國之間不同程度的補貼，擾亂了單一市場。此外，歐盟的決策過程太過複雜而緩慢。

德拉吉也表示，歐盟反壟斷監管機構不應僅根據歐盟境內的競爭情況，來決定是否批准企業合併，還應考慮收購是否能夠促進技術等行業的創新，強調企業規模對於競爭至關重要。

歐洲採購太多外國防衛裝備

該報告還針對能源、人工智能、製藥，以及太空等經濟領域提出建議，當中包括成員國在採購武器時，優先考慮歐盟自己的軍工工業。

報告指出，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，許多歐盟國家迅速重新武裝。但2022年6月至2023年6月期間，歐盟國家共750億歐元國防開支中，有78%流向了歐盟之外，其中63%流向了美國。