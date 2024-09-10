美國眾議院通過生物安全法案　限制美企與5間中企合作

美國眾議院9月9日通過一項法案，以國家安全為由限制美國企業與5間中國企業進行商務合作，其中包括藥明康德、華大基因和3間生物技術公司。



綜合路透社和彭博社報道，這項眾議院監督委員會5月以40票對1票的表決結果通過的《生物安全法》（Biosecure Act）議案，將矛頭對準五間中國企業，華大基因、華大智造、華大智造的美國子公司Complete Genomics、藥明康德和藥明生物。

該法案將禁止與上述公司以及與它們有業務往來的公司簽訂聯邦合約。

美國總統拜登2022年8月10日在白宮東廳（East Room）手持《對一級軍士長Heath Robinson履行我們的承諾，解決2022年綜合毒物（PACT）法案》。他當天在這個儀式上將法案簽署生效。（Reuters）

美眾議院9日以306票對81票通過《生物安全法》，現已提交參議院。法案必須在參議院獲得通過，然後才能送交給總統拜登（Joe Biden）簽署成為法律。

這也是美國議員們今年成功通過迫使字節跳動剝離TikTok、否則就要被美國封殺的法案後，再次向中國企業揮起大棒。

2023年9月26日，美國華盛頓，圖為美國國會大樓。（Reuters）

提案的支持者認為，這項努力關乎中國會否在另一個美國開創的領域佔據主導地位。他們擔心北京可能開發生物武器，或者以別的方式加以利用從海外獲得的生物數據。

華大基因等公司指，《生物安全法》是基於虛假和誤導性的指控，並將限制競爭；同時否認對美國國家安全構成任何威脅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

