美國大選｜賀錦麗與選民「蜜月期」完了？特朗普反超前1個百分點

根據一項最新民意調查結果，將近30%的美國選民表示還需要多了解民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（又譯哈里斯）。



《紐約時報》和西恩納學院（Siena College）星期天（9月8日）公布的全國民調結果顯示，共和黨總統候選人、前總統特朗普以48%的支持率領先賀錦麗的47%，這一差距仍在誤差範圍內。目前，特朗普在7個戰場州不是與賀錦麗不相上下，就是以微幅優勢領先，這意味着勝負仍然難料。

該報記者對民調結果略感驚訝。他說，這是特朗普在大約1個月內首次在一項重要的無黨派全國性民調中領先。對於民調結果應持謹慎態度，因為其他民調並沒有太多證據證實這一點。

左圖：2024年8月29日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Trump）在密歇根州的Alro Steel公司旗下製造廠發表演說。右圖：2024年9月2日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在密歇根州的西北高中發表演說。（Reuters）

話雖如此，記者說，如果賀錦麗的支持率在最近幾週真的有所下降，那也不難解釋，畢竟從總統拜登7月退選到8月民主黨全國代表大會，整整1個月，媒體一直聚焦在她的身上，她可能處於「政治蜜月期」。如果是這樣，在民主黨全代會結束2週之後，賀錦麗「蜜月期」效應消退也是可以理解。

還有一個合理的解釋是，自民主黨全代會以來進行的高質量民調不多。本週雖有一些在線民調，但8月28日之後並沒有傳統的高質量民調。一種解釋是民調通常會在勞動節週末暫停，另一個解釋是，許多調查機構可能會選擇在美東時間星期二（10日）賀錦麗和特朗普進行電視辯論之後再進行另一次民調。

圖為2024年9月5日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在紐約市的紐約經濟俱樂部發表講話。（Reuters）

無論是什麼原因，《紐約時報》和錫耶納民調發現特朗普的支持率有回歸機會。這項民調發現特朗普在11月總統選舉具有顯著優勢，而這些優勢可能足以讓他勝出。

總體而言，46%的潛在選民表示對特朗普有好感，比上次全國性民調的47%略有下降，但這仍顯示他比2016年或2020年總統選舉時更受歡迎。

特朗普在選民最關心問題上的表現領先賀錦麗5個百分點。而且幾乎大多數選民說，特朗普在這些問題上「不太偏左或偏右」，只有約三分之一的選民認為他「太偏右」。相比之下，近半數的選民認為賀錦麗「太左」；只有41%的選民說她「不太偏左或偏右」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

