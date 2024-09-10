美國眾議院通過法案　禁止大疆在美銷售新款無人機

美國眾議院9月9日投票通過法案，禁止中國大疆創新科技有限公司生產向美國出口、營銷或銷售新款無人機，這是美國國會本週計劃針對中國採取的一系列措施之一。



路透社同日報道，禁止大疆（DJI）產品在美國通信基礎運行的法案仍須獲得參議院批准才能成為法律。這項法案不會阻止現有的大疆無人機在美國使用。

眾議院能源和商務委員會（Energy and Commerce Committee）民主黨成員帕隆（Frank Pallone）表示：「法案將確保美國不能進口未來生產的大疆無人機，不能在美國營銷或銷售。」

圖為2023年8月15日，位於華盛頓的美國國會大樓。（Reuters）

全美一半以上的無人機都是由大疆生產的。美國國會議員多次重申大疆無人機給美國國家安全構成風險，大疆否認相關指控。

大疆指眾議院法案「限制美國無人機業者購買和使用他們工作所需要的設備，理由完全是基於無人機的原產國」。

2017年8月11日，中國無人機製造商大疆創新（DJI）位於美國紐約州紐約市辦公室外的企業標誌。（Reuters）

眾議院9日還通過的另一項法案，禁止國土安全部向寧德時代新能源科技股份有限公司（CATL）等六家中國公司購買電池。

寧德時代是一間中國電池製造商和技術公司，專門從事製造用於電動車和儲能系統以及電池管理系統的鋰離子電池。

本文獲《聯合早報》授權轉載

