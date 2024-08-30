中美各取所需　沙利文中國「畢業之旅」得滿分

白宮國安顧問沙利文訪華圓滿結束，三天訪問行程，不僅和他對等的中國外辦主任王毅會談，還與解放軍最高級將領、中央軍委副主席張又俠進行了會面，在最後離開前，又得到了習近平的禮節性會見。



中國外交部美大司司長楊濤在沙利文訪問後向媒體吹風時透露，這次中美戰略會談前後談了6輪，11個多小時，雙方達成了一些具體共識，包括保持高層交往和各層級溝通，繼續開展禁毒、執法、非法移民遣返、應對氣候變化領域合作、適時舉行兩軍戰區令領導視頻通話、第二輪中美人工智慧政府間對話機制性安排、繼續就中東、烏克蘭、朝鮮半島在內的國際地區熱點問題保持溝通等。

楊濤還指出，中方雙方都認為此輪溝通是坦誠的、實質的、建設性的。在此次戰略溝通中，雙方還就兩國元首近期進行新一輪互動進行了討論，將有助於進一步發揮元首外交的戰略引領作用，為中美關係和動盪變革的世界注入穩定性、確定性。

尤為值得注意的是，在同王毅會談中，沙利文還表示，拜登總統致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，並在有共同利益的領域開展合作。他稱，「美中之間有分歧，有競爭，也有很多需要合作的領域。同意應以平等的方式對待對方，競爭也應當是健康、公平的。」

在最重要的台灣問題上，沙利文也重申了美方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」。美國和中國將長久地在這個星球上和平共存，美國的政策目標就是要找到讓美中關係可持續發展的辦法。美方願同中方繼續保持戰略溝通，增進相互了解、減少誤解誤判。

2024年8月29日，中國北京，圖為中國中共中央軍委副主席張又俠會晤美國安顧問沙利文。（Reuters）

這些都是中國需要和希望得到的承諾。中方對訪問行程的最後安排，說明對此輪溝通相當滿意。

對美方來說，沙利文此行也有非常特別的意義。沙利文是拜登最倚重的助手之一，是拜登國安與外交領域的首席「規劃師」，而拜登在任內還沒有訪問過中國，這是中美兩國建交後第一位在任內期間沒有訪問中國的美國總統，對中美關係來說這絕對不是好事，對拜登來說也不能不說是個遺憾，沙利文的訪問在某種程度上是對這個遺憾的補遺。

更重要的是，拜登已經不參加美國大選，而是改為支持賀錦麗代表民主黨選舉，拜登政府實質上已經進入看守狀態。拜登即需要中美關係在最後的幾個月內不失控，在過渡期的敏感時期管控好中美關係，又為賀錦麗可能當選做中美外交層面的某些鋪墊，身為拜登國安助理的沙利文是最合適的人選。

事實上，沙利文此行也達到了拜登政府想要的目的。在美國駐北京大使館舉行的記者會上，沙利文對此次會面也做了高度評價，認為此輪溝通是坦誠的、實質的、建設性的。

如果把這趟訪問稱之為沙利文的畢業旅行，那麼他此行可說是得了滿分。一直疲軟的中國A股在沙利文訪問結束後的第一個交易日罕見跳漲，也反映出資本市場對此次戰略對話的認可度。

王毅2024年8月28日在北京會見訪華的沙利文（中國外交部）

從中美關係的未來看，沙利文此次訪問還有更積極的長遠意義。

沙利文是拜登最重要的對華智囊，過去四年，透過美國總統國家安全事務助理和中國中央外辦主任這一溝通渠道，中美做到了有效戰略溝通，避免了雙邊關係失控。

沙利文對美中關係的定位是「競爭」，並通過戰略溝通管控競爭，確保競爭不惡化為「衝突」。他主張中美不搞「新冷戰」，而是通過對自身的投資和與強化盟友關係，保持美國的競爭優勢。相對於對華立場強硬，主張與中國全面脱鈎和戰略對抗、搞「新冷戰」乃至熱戰的華府鷹派（如蓬佩奧、納瓦羅、博爾頓等），沙利文的立場明顯要温和很多。

基辛格去世後，中國特別需要有更多類似於基辛格一樣的知華派作為中美溝通的橋樑。沙利文是傳統政治精英，未來從商從學抑或再度從政都有可能。這樣的「知華派」能夠對華理性溝通的人，是中國團結的對象。從延續中美溝通的管道看，過去四年建立起來的良好溝通渠道有必要保留。日後這不會是中美官方的溝通渠道，但可為美國直通中國高層，為中國高層深入了解美國，開闢一條新道路。