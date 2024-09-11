伊朗涉運彈道導彈至俄羅斯　英法德3國聯合實施新制裁　美國跟進

德國、法國和英國9月10日譴責伊朗向俄羅斯運送彈道導彈用於俄烏戰爭，並宣布針對伊朗航空（Iran Air）運輸實施新制裁。美國財政部網站顯示，美國已針對伊朗和俄羅斯的10名個人和9個實體新增制裁。



法媒引述3國9月10日發表的聯合聲明說：「這是伊朗對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的軍事支持升級，伊朗導彈將抵達歐洲領土，加劇烏克蘭人民的苦難，是對歐洲安全的直接威脅。」

2024年3月12日，烏克蘭赫爾松地區，在俄羅斯進攻烏克蘭期間，克蘭軍人向前線陣地的俄軍發射D-30榴彈炮。(Reuters)

三國表明：「我們將立即採取措施，取消與伊朗的雙邊航空服務協議」，並補充說三國還將「對伊朗航空公司實施制裁」。

聲明還說道：「我們將追查與伊朗彈道導彈計劃以及伊朗向俄羅斯轉讓彈道導彈等武器有關的重要實體和個人。」

2023年6月5日，伊朗國旗在奧地利維也納國際原子能機構（IAEA）總部前飄揚。（REUTERS）

美國務卿布林肯（Antony Blinken）10日稱，俄羅斯從伊朗獲得彈道導彈，用在烏克蘭戰場，它們對美國及其盟國數月來向德黑蘭發出的警告置若罔聞。

彭博社10日報道，布林肯當日在倫敦與英國外交大臣林德偉（David Lammy）舉行聯合記者會時稱，莫斯科可能會「在幾週內」對烏克蘭領土使用這些導彈。

布林肯說，作為回應，美國及其盟國最快當日宣布針對德黑蘭的新制裁措施，包括針對伊朗航空的制裁。

2024年9月10日，美國務卿布林肯和英國外交大臣林德偉（David Lammy）在英國倫敦舉行的聯合記者會上握手。（Reuters）

路透社10日報道，美國務院與財政部已向9艘涉協助伊朗向俄羅斯運送武器的俄國船隻採取制裁措施，將它們指定為「遭封鎖財產」（Blocked property）。美方還對先前已遭制裁的伊朗航空新增額外制裁。

美國財政部網站顯示，新增的制裁將凍結目標國家持有的任何美國資產，並禁止美國人與遭制裁實體進行經濟互動。

彭博社2日報道稱，伊朗向俄羅斯提供彈道導彈，標誌着該國更加深入地介入俄烏戰爭。烏克蘭外長9日就此報道召見伊朗的臨時代辦，伊朗則予以否認。

本文獲《聯合早報》授權轉載

