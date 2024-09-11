英國會通過工黨削冬季燃料補貼計劃　52黨內議員投棄權票表不滿

英國會9月10日就工黨提出削減國民冬季燃料補貼的提議進行表決，法案以348票對228票成功否決保守黨試圖阻擋計劃的動議，其中52名工黨議員投棄權票，1名工黨議員投贊成票，贊成阻擋削減燃料補貼的計劃。



英國大選・英國經濟・英國地標・英國旅遊・英國旅行・英國自由行：圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

英國《衛報》和英國廣播公司（BBC）9月10日報道，52名投下棄權票的工黨議員中，包括7名內閣成員，惟目前尚不清楚有多少人故意棄權或因其他原因缺席投票。

唯一一名贊成阻擋削減冬季燃料補貼計劃的工黨議員特里克特（Jon Trickett）則在社交媒體X上發文稱，他擔心這項措施會導致更多人在冬季陷入貧困。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）7日為工黨取消1,000萬名領取養老金的退休人士的冬季燃料補貼辯護，稱由他領導的工黨政府必須做出一些「不受歡迎」的決定去改善國家財政。

財相李韻晴（Rachel Reeves）提出的動議，意味超過1,000萬名領取養老金的退休人士今年冬季將無法領取200至300英鎊（約2,042至3,064港元）的燃料補貼。而動議獲得通過，只有少數領取援助的低收入人士能夠獲得冬季燃料補貼。

施紀賢7日接受英國廣播公司專訪時表示，鑑於英國現時嚴峻的財政狀況，削減開支是必要的。

2024年9月10日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在英國Brighton舉行的工會大會 (Trades Union Congress，又稱工會聯盟) 會議上發表講話。（Reuters）

英國《衛報》8日報道，一名工黨國會議員表示，提出計劃前沒有進行充分的評估，亦沒有諮詢慈善機構。議案在國會放暑假前匆匆推出，現時許多工黨議員都收到選民大量的電郵和質詢，但他們礙於可能潛在的懲罰無法投反對票。

另一名工黨國會議員指出，就算是工黨的黨鞭也不能倖免，他們甚至被選民在街上截停。這些選民7月大選時投給工黨，現在覺得被出賣。削減冬季燃料補貼一事會讓部份選民離棄工黨。