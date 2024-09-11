美國總統選舉辯論　特朗普開鑼前擴大「威嚇」規模

據報道，特朗普（Donald Trump）自上個月以來不斷加大威脅恐嚇力度，誓言要把跟他作對、阻礙他贏得選舉的敵對者告上法庭。他同時還「預告」，如果他輸掉了選舉，那只有一個原因，就是選舉存在大規模舞弊行為。



美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨對手特朗普的電視辯論，星期二（9月10日）晚上9時（香港時間11日早上9時）開始。

兩人首次面對面交鋒，誰會佔上風，現在還難以說准。在不到兩個月前取代拜登上陣的賀錦麗，雖然很快就抹去特朗普在民調中的優勢，但她能夠介紹和推銷自己的時間已經不多。而特朗普要重奪優勢就看他能否在90分鐘的辯論中扭轉聲勢。

《紐約時報》報道，特朗普自上個月以來不斷加大威脅恐嚇力度，誓言要把跟他作對、阻礙他贏得選舉的敵對者告上法庭。

他同時還「預告」，如果他輸掉了選舉，那只有一個原因，就是選舉存在大規模的舞弊行為。

恐嚇威脅和竭盡所能詆毀對手，是特朗普的一種競選策略。

特朗普在2016年首次競選總統時，在造勢大會上高呼把當時的民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）「送進監獄！」他在首次擔任總統期間多次施壓司法部對他的政治對手展開調查。

左圖：2024年8月29日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Trump）在密歇根州的Alro Steel公司旗下製造廠發表演說。右圖：2024年9月2日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在密歇根州的西北高中發表演說。（Reuters）

而在過去一個月裏，特朗普分享了一個呼籲將前總統奧巴馬（Barack Obama）送上「軍事法庭」的貼文，還轉發了多位知名民主黨人身穿囚服的假照片。

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）2020年向州與地方選舉捐款，特朗普就警告他，若干預選舉就讓他在監獄裏度過餘生。

特朗普說過，警察應該到投票站把守，「看有沒有選舉舞弊」，稱一些選民「看到警徽會害怕」，意在恐嚇選民。他也警告，被認定涉及選舉舞弊的人「一定會被繩之以法」。

在6月辯論中，特朗普刻意抹黑拜登（Joe Biden），主辦方美國有線電視新聞網（CNN）被指未及時糾錯，加上拜登本身表現不好，使他最終被迫退選。目前，美國多間媒體機構已為報道賀錦麗和特朗普辯論做好準備，尤其是要更快地糾正特朗普可能拋出的謊言。

民調顯示賀錦麗和特朗普的支持率非常接近，情況膠着。《紐約時報》和西恩納學院（Siena College）9月8日公佈的全國民調結果顯示，特朗普以48%的支持率領先賀錦麗的47%，但這一差距仍在誤差範圍內。目前，特朗普在七個戰場州不是與賀錦麗不相上下，就是以微幅優勢領先，這意味着勝負仍然難料。

本文獲《聯合早報》授權轉載

