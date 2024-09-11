賀錦麗首撼特朗普　90分鐘總統選舉辯論有何規矩？

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和前總統特朗普（Donald Trump）的首場總統選舉辯論由美國廣播公司（ABC）主辦，整場辯論全長90分鐘，不開放觀眾入場，有兩段廣告時間。



法媒報道，辯論於當地時間9月10日晚上9時（香港時間11日早上9時）在搖擺州賓夕法尼亞州費城的國家憲法中心舉行，主持人為ABC主播繆爾（David Muir）和戴維斯（Linsey Davis）。

候選人的咪高風只在發言時間開啟，輪到另一位候選人發言時就被轉為靜音。

只有兩位主持人可以向候選人提出問題，這些問題不會提前讓兩位候選人知道。

兩位候選人將不會發表開場陳述。他們有兩分鐘時間回答每一條問題，對手有兩分鐘時間進行反駁。根據規則，回答問題的候選人將有額外一分鐘時間「跟進、澄清或回應」對手的反駁。

美國總統大選辯論，圖為2024年9月10日，舉行辯論的費城街頭有電子廣告牌展示賀錦麗和特朗普的照片。（REUTERS）

辯論結束後，每位候選人將有兩分鐘時間總結陳述。

根據虛擬擲硬幣的結果，賀錦麗先總結陳述，然後輪到特朗普總結陳述。

在整個辯論過程中，兩名候選人只能站在講台發言，不允許使用任何道具或預先寫好的筆記。

ABC將分別為賀錦麗和特朗普提供一支筆、一疊紙和一瓶水。在廣告時間，競選團隊人員不得與兩人交談或互動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

