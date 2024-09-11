美國總統大選　Taylor Swift表態支持賀錦麗　發表貓奴宣言催票

美國9月10日舉行總統選舉辯論，樂壇天后Taylor Swift在辯論結束後立即表態，正式宣布支持民主黨候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。



Taylor Swift在社交平台Instagram上載自己手抱愛貓的照片，並以「沒有孩子的養貓女」（Childless Cat Lady）自稱，明顯將矛頭指向共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）以前批評民主黨多名領袖是「一堆沒有孩子的養貓女」言論。

她在帖文中提到，賀錦麗為大家爭取權益和理想，認為有需要一位戰挺身捍衛，因此表明會在今屆總統大選票投賀錦麗及拍檔沃爾茲（Tim Walz）。

共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾在8月於社交媒體轉發據指由人工智能（AI）生成的虛假圖片，暗示自己獲得Taylor Swift，以及被稱為「Swifties」的Taylor Swift粉絲支持。其中一張虛假海報更以Taylor Swift為主角，號召民眾投特朗普一票。

Taylor Swift在正式宣布支持賀錦麗的帖文中提及此事，認為特朗普的做法確實反映自己對AI受散播虛假消息的疑慮。她表示，事件令自己認為有需要就作為選民在今次選舉中的計劃公開透明。

路透社報道，Taylor Swift過往都是支持民主黨，包括在2020年大選中力挺拜登（Joe Biden）。而沃爾茲得知Taylor Swift正式票投賀錦麗之後，隨即呼籲「Swifties」開始行動。