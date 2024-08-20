特朗普轉發AI生成圖像　訛稱Taylor Swift支持投他一票

美國前總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台Truth Social轉發據指由人工智能（AI）生成的虛假圖片，暗示自己獲得美國天后Taylor Swift，以及被稱為「Swifties」的Taylor Swift粉絲支持。其中一張虛假海報更以Taylor Swift為主角，號召民眾投特朗普一票。特朗普則在轉發帖子圖輯時留言：「我接受！」



美國前總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台Truth Social發帖，稱美國天后Taylor Swift支持他當選總統。

Taylor Swift並未就今屆大選表態支持特定候選人，但在2020年曾表明反對特朗普連任。雖然Taylor Swift暫未對於今次事件作出回應，但她的粉絲紛紛譴責特朗普，並呼籲Taylor Swift採取法律行動。

特朗普的帖子上有Taylor Swift打扮成山姆大叔（Uncle Sam）的海報，另有多名年輕女性的照片，她身穿的上衣寫有「Swifties支持特朗普」字眼，以及一篇標題為《ISIS攪亂Taylor Swift演唱會後，Swifties轉為支持特朗普》的文章，以顯示他獲得Taylor Swift粉絲的大量支持。

圖為美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年8月9日出席在蒙大拿州舉行的競選集會。（Reuters）

據指出，雖然多數照片為合成，但據指在Truth Social平台並不違規。 此外，當中有兩張照片是真實的，名為Jenna Piwowarczyk的特朗普支持者，曾在威斯康辛州的競選集會上，身穿著「Taylor Swift支持特朗普」的上衣。