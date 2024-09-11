美國總統辯論結束　民調：63%認為賀錦麗表現較佳　完勝特朗普37%

美國總統大選辯論香港時間11日上午9時舉行，這是美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）首次與前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）正面對決。根據美媒的即時民調，有63%觀看辯論的選民認為賀錦麗辯論的表現較佳，明顯高過認為特朗普表現較佳的37%。



天空新聞（Sky News）引述報道，美國有線新聞網絡（CNN）透過發送短信向605名宣稱有觀看辯論的註冊選民進行調查，在辯論開始前，民調認為賀錦麗與特朗普表現較佳的佔比是50:50。

美國總統選舉辯論：特朗普與賀錦麗先禮後兵，在開場前握手。（Reuters）

但辯論結束後，63%的受訪選民認為賀錦麗的表現更佳，僅有37%的受訪選民認為特朗普的表現較出色。

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在賓夕凡尼亞州費城出席由美國廣播公司（ABC）主辦的總統大選辯論。（Reuters）2024年9月10日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，右）在賓夕凡尼亞州費城出席由美國廣播公司（ABC）主辦的總統大選辯論。（Reuters）

值得留意的是，6月份現任美國總統拜登（Joe Biden）和特朗普辯論後進行的民調，當時是67%受訪選民認為特朗普表現較佳，而拜登只有33%受訪選民看好。而這其後也成為拜登「退位讓賢」的關鍵原因。

報道指出，這份民調結果僅代表有觀看辯論選民的觀點，並不代表全體登記選民的意見。受訪者在辯論舉行前就被選中進行調查，抽樣誤差為正負5.3%。