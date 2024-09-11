美國大選辯論｜特朗普鏡頭前失態　賀錦麗如何精準戳痛處？

美國總統大選兩黨候選人10日進行電視辯論，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在90分鐘的辯論期間，顯然發現了特朗普（Donald Trump，又譯川普）的最大弱點：自負，清楚知道如何讓對方生氣、如何誘使他偏離軌道，令對方陷入困境；以及如何將辯論保持在有利的位置，在辯論中多次掌握優勢。



舉例在回應主持人就移民問題提出的質問時，賀錦麗有意將話題引向與問題並不相關的事情來挖苦特朗普，稱他的競選集會內容漫無邊際、令觀眾感到「疲憊和無聊」。

她說：「我邀請你參加一次特朗普的集會，因為這非常有趣。你會看到在他的集會過程中，他會談到漢尼拔-萊克特（Hannibal Lecter，小說《沉默的羔羊》中的連環殺手）這類虛構人物，談到為什麼風車會致癌。你還會注意到，人們因為疲憊和無聊而提早離開他的集會。」

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在賓夕凡尼亞州費城出席由美國廣播公司（ABC）主辦的總統大選辯論。（Reuters）

對集會十分重視的特朗普忍不住回應道：「人們沒有離開我的集會。我們有政治史上最盛大的集會、最了不起的集會」，他又反擊賀錦麗，稱她用錢買觀眾：「人們不去她的集會。沒有理由去。而那些去的人，都是她花錢、用大巴把他們送進來的」。

而賀錦麗真正的軟肋——任職副總統期間備受詬病的移民政策則被特朗普略過。

雙方就犯罪問題的唇槍舌劍時，賀錦麗又將話題引向特朗普的刑事定罪，令特朗普不禁就自己受到的政治迫害誇誇其談，而沒有對賀錦麗在犯罪問題上的轉態作出攻擊（賀錦麗在「黑人的命也是命」運動期間曾表示支持削減警察經費，而此輪競選她則聲稱自己從未做出這一主張）。

賀錦麗在辯論過程中一而再、再而三的使用這種策略，利用特朗普的虛榮心迫使他回應，令這位前總統在鏡頭前失態。每次，特朗普都輕易「上鉤」，表現出情緒失控、發脾氣，而賀錦麗則在一旁看着，表現得很高興和自豪。