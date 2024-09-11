美國大選辯論｜賀錦麗特朗普副手辯後互轟：回帶VS大聲廢老
撰文：聯合早報
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賀錦麗（Kamala Harris）和特朗普（Donald Trump）的辯論結束後，兩位總統候選人的競選搭檔都接受了美國廣播公司（ABC）的訪問。
美國民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）說，賀錦麗表現「自信」，而且「有遠見」，特朗普「令人聯想到對着天上的雲大聲嚷嚷的老頭子」。
「老人對着天上的雲大聲嚷嚷」（Old Man Yells at Cloud），是美國老牌動畫《阿森一族》（The Simpsons）中阿森爺爺的表情包，被用來取笑那些因為無聊爭議或他們無法控制的事而大發脾氣的人。
特朗普的競選搭檔萬斯（JD Vance）說，賀錦麗只是在重複「陳詞濫調」。
ABC也要求沃爾茲和萬斯對各自競選搭檔對女性墮胎權的立場做詳細說明。美國最高法院在1973年羅訴韋德案（Roe v. Wade）作出憲法保護女性墮胎權的裁決。但美國最高法院於2022年6月推翻了這項標誌性的裁決。
羅訴韋德案裁決允許女性在胎兒獲得子宮外存活力（母體外存活力）前進行墮胎，即懷孕24週至28週之前。
沃爾茲說，賀錦麗支持羅訴韋德案裁決定下的標準。
萬斯說，若特朗普再次當選總統，他不會簽署全國墮胎禁令，並認為這是一個「荒謬」的問題，因為他們不相信這樣的法案能在國會通過，並由總統簽署立法。
當地時間9月10日晚上的美國總統選舉辯論由美國廣播公司主辦。
哥倫比亞廣播公司（CBS）上月宣布，沃爾茲和萬斯同意參加10月1日由CBS主辦的辯論。
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