英美外長訪烏克蘭晤澤連斯基　稱將向拜登提報放寬武器限制訴求

美國務卿布林肯（Antony Blinken）和英國外交大臣林德偉（David Lammy）9月11日抵達基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）舉行會談。烏克蘭外長同日表示，他們與英美外長進行「詳細且富有成效」的會談；布林肯則表示，已聽取烏方盼允許使用西方遠程武器攻擊俄羅斯的訴求，將會向美國總統拜登（Joe Biden）提報討論有關事宜。



路透社11日報道，烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）在聯合記者會上稱，他和英美外長討論武器和防空系統的供應問題，並呼籲歐美盟國取消有關烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯的限制。

2024年9月11日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）、英國外交大臣林德偉（David Lammy）與烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）在基輔舉行聯合記者會。（Reuters）

瑟比加敦促對歐美國家對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，採取更果斷的聯合行動，並表示他指望英美支持與擴大第2次俄烏戰爭和平峰會的參與國數量。

布林肯在記者會上宣布，美國再向烏克蘭提供逾7億美元（約54億港元）援助，包括約3.25億美元的能源援助和近2.9億美元的人道主義援助，以及逾1.2億美元的掃雷援助。