Taylor Swift發帖撐賀錦麗　獲逾900萬like、引34萬人進投票網站

美國當紅樂壇天后Taylor Swift周二（9月11日）在Instagram發文表示支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選總統，吸引超過900萬「贊」，當中更包括來自Jennifer Aniston、女籃運動員Caitlin Clark和Selena Gomez等明星的點讚。



美國11日晚舉行民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人、前總統特朗普的首場辯論。 有2.83億粉絲的Taylor Swift在辯論後發文稱自己將投票給賀錦麗，並鼓勵選民登記投票。

美國總務署（U.S. General Services Administration）發言人12日報告稱，有337,826名訪客通過Taylor Swift貼文中的連結進入美國投票登記網站vote.gov。

Taylor Swift在貼文最後附上署名「沒有孩子的養貓女」（Childless Cat Lady），諷刺共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）此前批評民主黨女性是一群「沒有孩子的養貓女」。

知名的特朗普支持者、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在X表示：「好吧Taylor…你贏了...我會給你一個孩子，用生命保護你的貓。」許多網民批評其評論「惡心」、「厭女」和「令人毛骨悚然」。