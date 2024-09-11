美國大選｜Taylor Swift撐賀錦麗　特朗普：她可能會付出代價

美國當紅樂壇天后Taylor Swift於9月10日正式表態支持民主黨候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）擔任總統後，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）11日回應稱，Taylor Swift似乎總是支持民主黨人，她可能會在市場上為此付出代價。



特朗普11日接受霍士電視台（FOX）節目稱，「我不是Taylor Swift的粉絲。」

他指「這只是時間問題，她不可能支持拜登…… 但她是一個非常自由主義的人」，然後他稱「她似乎總是支持民主黨人，她可能會在市場上為此付出代價。（she'll probably pay a price for it in the marketplace.）」

美國總統大選辯論9月10日舉行後，Taylor Swift在社交平台Instagram發文，表示自己將在大選投票給賀錦麗。

她並上載自己手抱愛貓的照片，又以「沒有孩子的養貓女」（Childless Cat Lady）為帖文署名，明顯將矛頭指向共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）以前批評民主黨多名領袖是「一堆沒有孩子的養貓女」言論。

她在帖文中提到，賀錦麗為大家爭取權益和理想，認為有需要一位戰挺身捍衛，因此表明會在今屆總統大選票投賀錦麗及拍檔沃爾茲（Tim Walz）。

共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾在8月於社交媒體轉發據指由人工智能（AI）生成的虛假圖片，暗示自己獲得Taylor Swift，以及被稱為「Swifties」的Taylor Swift粉絲支持。其中一張虛假海報更以Taylor Swift為主角，號召民眾投特朗普一票。

Taylor Swift在正式宣布支持賀錦麗的帖文中提及此事，認為特朗普的做法確實反映自己對AI受散播虛假消息的疑慮。她表示，事件令自己認為有需要就作為選民在今次選舉中的計劃公開透明。

特朗普2024年9月11日在紐約出席紀念911事件23周年的活動（REUTERS）

路透社報道，Taylor Swift過往都是支持民主黨，包括在2020年大選中力挺拜登（Joe Biden）。沃爾茲得知Taylor Swift正式票投賀錦麗之後，隨即呼籲「Swifties」開始行動。