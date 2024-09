美國大選｜Taylor Swift撐賀錦麗　特朗普：她可能會付出代價

美國當紅樂壇天后Taylor Swift於9月10日正式表態支持民主黨候選人、現任副總統賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)擔任總統後,共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump)11日回應稱,Taylor Swift似乎總是支持民主黨人,她可能會在市場上為此付出代價。



特朗普11日接受霍士電視台(FOX)節目稱,「我不是Taylor Swift的粉絲。」

他指「這只是時間問題,她不可能支持拜登…… 但她是一個非常自由主義的人」,然後他稱「她似乎總是支持民主黨人,她可能會在市場上為此付出代價。(she'll probably pay a price for it in the marketplace.)」

美國總統大選辯論9月10日舉行後,Taylor Swift在社交平台Instagram發文,表示自己將在大選投票給賀錦麗。

她並上載自己手抱愛貓的照片,又以「沒有孩子的養貓女」(Childless Cat Lady)為帖文署名,明顯將矛頭指向共和黨副總統候選人萬斯(JD Vance)以前批評民主黨多名領袖是「一堆沒有孩子的養貓女」言論。

她在帖文中提到,賀錦麗為大家爭取權益和理想,認為有需要一位戰挺身捍衛,因此表明會在今屆總統大選票投賀錦麗及拍檔沃爾茲(Tim Walz)。

共和黨總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)曾在8月於社交媒體轉發據指由人工智能(AI)生成的虛假圖片,暗示自己獲得Taylor Swift,以及被稱為「Swifties」的Taylor Swift粉絲支持。其中一張虛假海報更以Taylor Swift為主角,號召民眾投特朗普一票。

Taylor Swift在正式宣布支持賀錦麗的帖文中提及此事,認為特朗普的做法確實反映自己對AI受散播虛假消息的疑慮。她表示,事件令自己認為有需要就作為選民在今次選舉中的計劃公開透明。

特朗普2024年9月11日在紐約出席紀念911事件23周年的活動(REUTERS)

路透社報道,Taylor Swift過往都是支持民主黨,包括在2020年大選中力挺拜登(Joe Biden)。沃爾茲得知Taylor Swift正式票投賀錦麗之後,隨即呼籲「Swifties」開始行動。