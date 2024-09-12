南加州山火肆虐逾4萬公頃土地　至少13傷、威脅逾7.6萬建築物

美國加州南部9月5日起連續爆發3宗大型山火，截止11日，至少13傷，傷者大多是消防員；共燒毀逾10萬英畝（約4萬公頃）的土地與數十棟房屋，逾7.7萬棟建築受到威脅，數萬人需要疏散。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）已宣布進入緊急狀態。當局派出3,000多名消防員撲救山火，加州國民警衛軍亦將加入救火行列。



加州近期天氣乾燥酷熱，還受到強風吹襲。《洛杉磯時報》報導，連串大型山火中，8日爆發在洛杉磯國家森林公園（Angeles National Forest）、被稱為Bridge Fire的野火規模最大；當地官員表示，約2,500棟建築受到威脅。

Airport Fire報稱9日另一山火在特拉布科坎寧（Trabuco Canyon）爆發，目前在里弗賽德縣（Riverside County）和奧蘭治縣（Orange）之間肆虐，約1萬棟建築受到威脅，燒毀超過2.3萬英畝（約9千公頃）土地。至少造成7人受傷，當地1.9萬居民受影響，大火目前尚未得到控制。

2024年9月11日，美國加州，消防員正撲滅Bridge Fire山火。（Reuters）

美國全國廣播公司新聞（NBC News）11日指，Line Fire山火8日在聖貝納迪諾縣（San Bernardino County）爆發，燒毀超過3.4萬英畝土地，威脅6.5萬棟建築，3名消防員受傷，山火14%得到控制。當局10日還逮捕一名男子，他被控縱火引發Line Fire山火。