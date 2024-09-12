日本自民黨總裁9人爭創紀錄　小泉純一郎談兒子參選：可積累經驗

日本自民黨總裁選舉12日發布公告，投票將於本月27日舉行。今屆共有9人競逐自民黨總裁之位，為1972年實施候選人制度以來最多。新總裁將接替放棄連任的岸田文雄，出任首相。日本前首相小泉純一郎日前談到有份參選的兒子小泉進次郎時表示，他應全力以赴，就算落選，亦可積累經驗。



9名參選人今天上午到黨總部，提交報名表和提名名單。他們分別為內閣官房長官林芳正、外相上川陽子、數字大臣河野太郎、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前環境大臣小泉進次郎、前防衛大臣石破茂、前內閣官房長官加藤勝信、前經濟安全保障大臣小林鷹之以及自民黨幹事長茂木敏充。

各自民黨總裁候選人將爭奪「國會議員票」與「黨員票」各367票，總計734票，其中獲逾半票數的候選人將當選。日媒8月22日民調顯示，小泉進次郎以23%支持率居首位。

2024年9月6日，日本東京，日本前首相小泉純一郎、前環境大臣小泉進次郎宣布參加總裁選舉。（Reuters）

日本首相、執政自民黨總裁岸田文雄上月14日宣布不競逐連任，自民黨在參眾兩院中佔多數席位，而新任總裁有機會經推舉後擔任下屆日本首相，受到外界關注。