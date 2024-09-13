李強晤阿聯酋總統　冀擴大貿易規模　昐阿方為華企創良好營商環境

中國國務院總理李強9月12日上午在阿布扎比會見阿聯酋總統、阿布扎比酋長阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）。李強表示，中方盼進一步擴大雙邊貿易規模，希望阿方繼續為中國企業在當地投資興業提供良好營商環境。



李強首先轉達國家主席習近平對阿勒納哈揚的親切問候。李強表示，中阿兩國近年來在政治上堅定相互支持，務實合作走在中國同中東國家合作前列。

2024年9月12日，中國國務院總理李強在阿布扎比會見阿聯酋總統、阿布扎比酋長阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）。（新華社）

李強表示，習近平2024年5月同阿勒納哈揚舉行會晤，為中阿關係深化發展作出戰略規劃。中方願同阿方一道，落實兩國元首重要共識，推動中阿關係與合作持續取得新進展，收穫更多實實在在的成果。

李強指出，中方願同阿方加強溝通對接，發揮好中阿投資合作高級別委員會機製作用，加強投資、油氣等領域合作，拓展新能源、電動汽車、高端製造、生物醫藥、數字經濟等領域合作，共同做好對新興產業、未來產業的前瞻布局，培育更多新的經濟增長點。

李強提到，中方願同阿聯酋等海合會國家繼續攜手努力，推動儘早完成中海自貿協定談判。

2024年9月12日，中國國務院總理李強在阿布扎比會見阿聯酋總統、阿布扎比酋長阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）。（新華社）

阿勒納哈揚則請李強轉達對習近平的誠摯問候。他表示，2024年是中阿建交40周年，兩國全方位友好關係達到前所未有的水平，成為國與國關係的典範。

阿勒納哈揚由衷感謝習近平高度重視並為促進兩國關係作出戰略引領。阿方恪守一個中國原則，願做中方可靠的合作夥伴和高質量共建「一帶一路」的戰略夥伴。

他表示阿方期待進一步密切兩國各層級交往，用好雙邊投資合作高級別委員會機制，深入推進經貿、投資、能源、衛生、教育等領域務實合作，持續豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵。阿方願加強同中方在國際多邊事務中的溝通協作，促進世界和平、穩定與發展。