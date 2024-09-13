《Fortnite》《Minecraft》等開發商遭點名　涉誤導玩家過度課金

歐盟消費者組織指責全球至少七家電子遊戲公司「故意欺騙」玩家，促使他們花更多錢在電玩上。



法媒報道，歐洲消費者組織（BEUC）9月12日向歐盟委員會作出投訴，獲得法國、德國和意大利等17個歐洲國家的支持。

組織說，熱門的電子遊戲《要塞英雄》（Fortnite）、足球遊戲「EA Sports FC 24」和《Minecraft》等遊戲開發公司，涉及在遊戲內使用虛擬貨幣，以「操縱性消費策略」讓包括兒童的玩家上當。

Minecraft（Minecraft官網）

組織也點名至少七家電子遊戲巨頭，包括動視暴雪（Activision Blizzard）、美商藝電（Electronic Arts）、育碧娛樂公司（Ubisoft）、Epic Games、Mojang Studios、Roblox Corporation和Supercell。

虛擬貨幣是數位物品，像是寶石、點數或硬幣，可通過真實貨幣購買。歐洲消費者組織認為，玩家會忽視數位貨幣涉及的真實價值，導致他們容易「過度花費」。

組織負責人雷納（Agustin Reyna）說：「高價的遊戲貨幣被刻意用來誘騙消費者，兒童尤其深受其害。這些電玩公司非常清楚兒童的弱點，利用伎倆引誘年輕消費者花費更多錢。」宣傳圖片。

EA SPORTS FC 24 標準版 PS4 及 PS5 HK$274.50（-50% 原價HK$549.00

組織呼籲，電子遊戲公司應時刻標示真實貨幣價格，或至少顯示與貨幣等價的金額。

根據組織調查，歐洲11歲至14歲兒童中，有84%人玩電子遊戲，而2020年全球遊戲的購買量，總價達500億美元。

雷納說：「監管機關必須採取行動，即便虛擬的電玩世界，仍必須遵守真實世界的規範。」

不過，歐洲遊戲行業組織Video Games Europe稱，遊戲內的貨幣「為玩家所熟知」。組織稱，成員支持並提倡公平透明的遊戲購買原則，包括遊戲貨幣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

