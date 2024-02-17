AI聊天機械人「誤導」乘客買錯機票 加拿大航空被判賠償
撰文：聯合新聞網
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加拿大卑詩省一名男子2022年為了參加祖母葬禮，透過加拿大航空（Air Canada）網站訂購前往多倫多的機票，但網站上的「聊天機械人」教導錯誤的購票方法，令他損失金錢，男子一氣之下告上法院，法院14日最終判決加航需向男子支付賠償金。
《商業內幕》（Business Insider）等報道，2022年，莫法特（Jake Moffatt）祖母逝世，為了出席葬禮，同日在使用加航網站時，遵循聊天機械人建議，先按原價訂購機票，並計劃在未來90天內申請追溯退款。
然而，當他申請退款時，加航卻稱已完成的旅程不可享有喪親優惠，莫法特出示聊天記錄，負責人承認聊天機械人誤導，但拒絕退款，莫法特決定將加航告上法院。
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加航辯稱，儘管存在錯誤，但聊天機械人是一個「獨立的法律實體」，因此它要對自己行為負責，並指網站有正確資訊。
對此，處理這宗糾紛的卑詩民事審裁處仲裁員里弗斯（Christopher Rivers）指出，加航陳述「異乎尋常」，並稱雖然加航辯稱網站上有正確資訊，但無法解釋為何標題為「喪親旅行」的網頁本質上比其聊天機械人更值得信賴，乘客也沒理由知道加航提供的資料部分正確、部分不正確。
法院最終判決判加航需賠償莫法特總計812.02加元，其中包括650.88加元的價差賠償。
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