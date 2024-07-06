荷蘭男「瘋狂捐精」子女遍佈多地逾550人　拍片指Netflix誤導觀眾

近日Netflix推出最新紀錄片，內容闡述一名來自荷蘭的捐精狂熱者，不僅捐精次數超過法定25次上限，還到處隱瞞自己的捐精史，目前確認他在世界各地擁有550名的孩子，實際數字恐怕更多。



根據《每日星報》報道，Netflix最新推出的紀錄片《千子之父：捐精狂奇案》，深度探討真實案例──一名來自荷蘭42歲的邁耶（Jonathan Jacob Meijer）過去15年來「瘋狂捐精」的經歷，他自從2007年首次在荷蘭捐精後，一發不可收拾，如今變成全球公認最臭名昭彰的捐精者，成為數百個家庭的威脅。

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邁耶是名音樂家兼YouTuber，他在25歲時首次捐精後，陸續在全球各地的捐精診所登記，包含世界最大的捐精中心Cryos精子庫，而捐精次數也早已超越法定的25次上限。

無限制的捐精，也導致他在世界各地擁有超過550名子女，包括在荷蘭的375人、德國80人、比利時35人、阿根廷4人以及澳洲2人。

邁耶其實並非善意捐精，他會在捐精時刻意隱瞞自己的捐精紀錄，欺騙診所與家長，導致許多家庭面臨近親繁殖的風險，直到2017年他的惡行才被荷蘭衞生局首度揭發，並下令禁止他再捐精。

據了解，他光是在Cryos精子庫的每筆捐精都可以獲得1100英鎊（約港幣1.1萬元）的報酬，不過他本人否認這項說法，澄清自己是「免費提供」。

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2023年邁耶接受德國媒體採訪時，他表示儘管捐精多次，但他仍希望有天能建組自己的家庭，「我想組建家庭，夢想有5個孩子」。

而邁耶目前居住在尚吉巴。對於指控他在YouTube上發布一段名為「為什麼我是一個非常好的捐精者」的影片，來反駁Netflix紀錄片。他表示，Netflix故意誤導觀眾，他同時也強調，自己是幫助了這些家庭。

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