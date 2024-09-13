美媒：拜登或向烏克蘭「開綠燈」　容許以西方遠程武器打擊俄羅斯

《紐約時報》報道，歐洲官員指美國總統拜登（Joe Biden）看來很快就會批准烏克蘭在俄羅斯境內使用西方遠程武器，只要這些武器不是美國所提供的。



另據彭博社引述知情人士說，美國和英國政府正在討論允許烏克蘭部署美國導航數據支持的英國巡航導彈，以便向俄羅斯境內進行遠程打擊。

白宮內部早已就這個問題進行長時間辯論，拜登週五（9月13日）與訪問華盛頓的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾）會面時將討論這個問題。

2024年6月13日，在意大利舉行的七國集團（G7）峰會期間，美國總統拜登（Joe Biden）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）簽署美烏新安全協議。（Reuters）

英國已向美國表明，很想允許烏克蘭使用「暴風影」（Storm Shadow）遠程導彈打擊遠離烏克蘭邊境的俄羅斯軍事目標。但英國希望得到拜登的明確同意，以顯示英國與美國和法國協調戰略。美國和法國都製造這類導彈。

美國官員說，拜登尚未做出決定，將於週五聽取施紀賢的意見。

白宮官員12日堅稱拜登不會立即就烏克蘭對美國遠程陸軍戰術導彈系統（ATACMS）的使用做出決定，但拜登本人已暗示可能會放寬有關限制。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）多次要求西方允許烏克蘭使用西方遠程導彈深入打擊俄羅斯境內目標，記者10日問拜登是否準備答應澤連斯基的迫切要求時，他回應說，「我們正在研究這件事」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

