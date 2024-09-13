世界氣象組織：今年或有60%機會出現拉尼娜現象

世界氣象組織（WMO）的最新通報稱，今年內出現拉尼娜現象的概率為60%。



拉尼娜現象（La Nina）是指赤道太平洋中部和東部海面溫度的大尺度降溫，並伴有熱帶大氣環流的變化，例如風、氣壓和降雨量的變化。每次拉尼娜事件的影響均不相同，這取決於其強度、持續時間、在一年中的發展時間以及與其他氣候驅動因素的相互作用。通常，拉尼娜會產生與厄爾尼諾相反的氣候影響，特別是在熱帶地區。

厄爾尼諾現象（El Nino）是指太平洋赤道東部和中部海域的海水溫度異常升高，打破正常氣候模式，影響全球天氣。它會導致全球範圍內的氣候異常，如東南亞和澳洲的乾旱、南美洲西海岸和美國西部的暴雨洪水，進而影響農業、漁業和經濟活動。

世界氣象組織星期三（9月11日）發表的最新預報顯示，2024年9月至11月，會有55%的可能性從目前的中性條件（既不是厄爾尼諾，也不是拉尼娜）轉為拉尼娜條件。從2024年10月至2025年2月，這種可能性會增加至60%，厄爾尼諾在此期間再次發展的概率微乎其微。

圖為2023年7月1日，烏拉圭的Paso Severino水庫在水位下沉下出現一座橋樑。（Getty）

聯合國新聞中心引述氣象組織說，拉尼娜和厄爾尼諾事件等自然發生的氣候事件都是發生在人為氣候變化的大背景下，這正在使全球溫度上升、加劇極端天氣和氣候，並影響季節性降雨量和溫度模態。

氣象組織秘書長席列斯特（Celeste Saulo）強調：「自2023年6月以來，我們已看到全球陸地和海洋表面溫度持續異常。即使出現短期降溫的拉尼娜事件，也不會改變大氣中吸熱溫室氣體造成的全球升溫的長期軌跡。」

世界氣象組織指出，即使存在2020年至2023年初的多年拉尼娜的降溫影響，過去的九年是有記錄以來最暖的九年。2023年至2024年的厄爾尼諾事件在2023年6月開始出現，並在2023年11月至2024年1月達到峰值，成為有記錄以來五次最強厄爾尼諾事件之一，而後消散，不過有些影響仍在持續。

本文獲《聯合早報》授權轉載

