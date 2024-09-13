澳洲立法處罰社交媒體散佈假資訊　馬斯克怒轟：「法西斯」

澳洲12日通過法案，將對助長不實信息傳播的網絡平台最高處以其全球收入5%的罰款。擁有社交平台X的億萬富翁馬斯克（Elon Musk），抨擊澳洲政府為「法西斯主義者」，因為政府試圖處理在社交媒體上蓄意散播的謊言。



澳洲的立法要求科技平台制定行為守則，以阻止危險的虛假信息傳播，並由監管機構審核。假如平台未能做到這一點，監管機構將自訂標準，並對違規企業處以罰款。

馬斯克一直以來以捍衛言論自由自許。對於他的評論，澳洲公共服務部長肖滕（Bill Shorten）在出席晨間節目時表示：「馬斯克對言論自由的立場比《愛經》（Kama Sutra，一本由印度哲學家伐蹉衍那（Vātsyāyana）撰寫的性學經典）還多。只要符合他的商業利益，他就是言論自由的冠軍；而當他不喜歡時，他就會讓你停下。」

澳洲金融服務部長鍾斯（Stephen Jones）將馬斯克的言論稱為 「瘋狂」，他說：「這是關於主權的問題。我們堅持本身有的權利去通過法律，以保障澳洲人的安全，遠離罪犯和詐騙犯。」聯邦通訊部長羅蘭（Michelle Rowland）的發言人今日回應馬斯克稱，在澳洲營運的公司需要遵守澳洲法律。

這已非馬斯克第一次與澳洲當局對抗。今年4月，悉尼主教伊曼紐爾（Mar Mari Emmanuel）被刺的片段在網絡平台上流傳，當地網絡安全專員（eSafety Commissioner）向 X發出指令，要求刪除圖片內容。其後，X告上法庭，對當局刪除帖文的命令提出質疑，促使澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）稱馬斯克為「傲慢的億萬富翁」。

兩個月後，網絡安全專員終止了聯邦法院的訴訟程序，惟馬斯克在這段時間多番指責澳洲政府壓制言論自由。