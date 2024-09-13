Raygun｜袋鼠舞步「震驚」全球　澳洲霹靂舞選手仍升上世界第一

在巴黎奧運會上因為出格的袋鼠舞步，成為笑柄的澳洲B-Girl Raygun（Rachael Gunn）的最新世界排名升上第一位。



37歲的大學講師Raygun在奧運會另闢蹊徑，以前所未見的袋鼠舞進行比賽，結果輸掉了三場循環賽，不僅在網上成為熱議課題，甚至還遭到網絡霸凌。

不過，在世界體育舞蹈聯合會公佈的最新世界排名中，Raygun升上了世界第一。世界體育舞蹈聯合會星期二（9月10日）說，世界排名是根據選手過去12個月中最好的四個表現而定，不過由於在2023年12月底到奧運會期間很少舉行可以影響世界排名的比賽，因此有的選手只有一項可以進入世界排名的比賽成績。

Raygun在這段期間贏得了大洋洲際錦標賽，拿下1000個積分。儘管日本選手津波古梨心（Riko）也贏得了世界系列賽冠軍，但由於前者的比賽佔據更高比重，因此她排名世界第一，津波古梨心第二。

而由於巴黎奧運會及早前的兩場奧運資格系列賽限定了參賽選手的人數，這些比賽的成績並不列入世界排名。

不過，被列入世界排名比賽成績的有效期是12個月，世界排名將在下個月的世界系列賽上海站舉行後更新，因此Raygun佔據世界第一的時間可能不長。

Raygun上星期上電視接受訪問時對她引來的爭議道歉。她也說，知道自己不會在奧運有好的表現。

「當我晉級後，我在想我的天，我做了甚麼？我知道我會被打敗，我知道人們不會明白我的風格和我要做的事。我對這個社群所遭遇的強烈反應相當抱歉，但我無法控制人們怎麼反應。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

