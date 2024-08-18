巴黎奧運拳擊｜特朗普再就選手性別「發炮」　林郁婷回應顯智慧

美國共和黨總統候選人、美前總統特朗普（Donald Trump）8月17日再就參加巴黎奧運拳擊賽事的運動員性別「開炮」，暗指2名金牌女選手是「變性人」。代表中華台北的林郁婷18日就此大方回應，盡顯智慧。



林郁婷18日於台北出席品牌代言活動，被問到這個問題。她回應說：「這是一個友善的社會，就能包容不同的聲音，我們每個人都可以有不同的樣子，當然也可以有不同的聲音。」

她強調沒看到那些報道，所以無須針對單一言論作任何回應。

2024年8月17日，美國共和黨總統候選人、美前總統特朗普在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）威爾克斯-巴里（Wilkes-Barre）出席競選集會。（Reuters）

特朗普17日在賓夕法尼亞州一個造勢活動發表的言論引發爭議。他雖未對2名拳擊運動員指名道姓，卻宣稱「巴黎奧運中，有2名已變性的人」。他說，「她們本是男人，變性為女人，然後參加拳擊賽事」。

他17日形容2名運動員出賽是「瘋狂」，又說「這對女性來說是一種極大的侮辱」。他矢言不讓男性參加女性體育賽事——他的意思應該是指，倘若他再度當選美國總統，將會這樣做。

林郁婷和阿爾及利亞女將卡莉芙（Imane Khelif）捲入性別爭議。她們之所以面對部份人對其性別的誤解，因她們2023年遭國際拳擊總會（IBA）取消世錦賽參賽資格，惟IBA並未提供實質證據。

與中華台北選手林郁婷一同被捲入性別資格風波的阿爾及利亞拳擊女將卡莉芙（Imane Khelif），近期在社群平台上，曝光自己的全新造型。



與中華台北選手林郁婷一同被捲入性別資格風波的阿爾及利亞拳擊女將卡莉芙（Imane Khelif）。（Getty）

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特朗普不時公開批評跨性別人士，且特別針對跨性別運動員。他9日也在競選活動嘲諷獲勝的卡莉芙，他說：「我要祝賀從一個男人變成了一個拳擊手的年輕女子」。

卡莉芙在賽後透過律師表示，決定針對網絡上針對他的騷擾採取法律行動，已向巴黎檢察官辦公室提交訴訟文件，JK羅琳（J. K. Rowling）與美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）都名列起訴書。

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