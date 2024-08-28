巴黎殘奧2024小知識：獎牌項目比奧運更多？導盲員是誰？

巴黎殘疾人奧運會（Paralympics，簡稱巴黎殘奧）8月28日開幕，在8月28日至9月8日期間，近4400名運動員將參賽。殘奧會有哪些項目？獎牌項目為何比剛結束的巴黎奧運會還要多？導盲員又是誰？不妨了解一下有關這個運動盛事的小知識。



殘奧開幕禮8月28日會在著名的巴黎香榭麗舍大道舉行，終點設在巴黎的另一標誌地點協和廣場。

殘奧比賽項目比奧運會還要多

根據奧運會網站，近4400名運動員將參加22個運動大項，相較於1960年首屆殘奧會的八個大項，賽事規模大為增加。

剛過去的巴黎奧運會設有329個獎牌項目，殘奧會更有549個獎牌項目，單是田徑這一大項的獎牌項目數量就達到164個，背後原因主要是每個運動大項再設有多個更細緻的分類，包括使用輪椅的運動員、視力障礙運動員、四肢有缺陷的運動員（包括使用義肢的運動員）、智力障礙運動員及其他類別殘疾的運動員。

巴黎殘奧2024的沙灘排球賽事將在巴黎鐵塔前上演，圖片攝於2024年8月18日（Reuters）

導盲員是誰？

各地殘奧代表隊會由多名殘疾運動員與視力健全的導盲員（sighted guides）組成，導盲員並沒有殘疾，他們在賽事期間協助殘疾運動員比賽，他們是完全合規格的殘奧選手，並且也能獲得獎牌。

在巴黎殘奧賽事上，巴西運動員加西亞（Gabriel Garcia，右）將作為同國選手Jerusa dos Santos（左）的導盲員（影片截圖）

巴西運動員加西亞（Gabriel Garcia）參加巴黎奧運男子4x100米接力比賽，如今他也會作為選手Jerusa dos Santos的導盲員，重返巴黎賽場。他是巴西首位同一年參加奧運與殘奧賽事的男運動員。

男性可以在女子項目中擔任導盲員，同樣地，女子也可在男子項目中任職導盲員。