施紀賢訪美晤拜登　白宮：不會宣布放寬烏克蘭遠程武器限制

美國總統拜登（Joe Biden）9月13日與訪美的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會晤，2人在會中就一系列共同關心的外交政策議題進行深入討論。



2024年9月13日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和外交大臣林德偉（David Lammy）抵達英國駐華盛頓大使官邸，準備稍後與美國總統拜登（Joe Biden）會面。（Reuters）

白宮13日釋出的通報稱，拜登和施紀賢重申，英美兩國將堅定不移地支持烏克蘭對抗俄羅斯，並且對伊朗和朝鮮向俄方提供致命武器以及中國支持俄國防工業基礎表示深切關注。

拜登與施紀賢重申對以色列安全承諾，同意迫切需要達成停火協議以釋放人質並擴大對加沙的人道救援力度。他們敦促以色列需要採取更多措施保護平民並解決加沙嚴峻的人道主義危機，同時譴責也門胡塞武裝（Houthis）對紅海商業航運的攻擊。

他們也會談中亦談到美英在清潔能源和先進技術、澳英美聯盟（AUKUS）方面的合作，以及如何加強英美經濟關係。

2024年9月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在華盛頓白宮與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會晤。（Reuters）

白宮：無意改變限制烏克蘭使用遠程武器的立場

在拜登與施紀賢會晤前，白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）同日表示，美方不打算在當日宣布任何改變烏克蘭使用遠程飛彈限制的新政策。

《紐約時報》13日稍早報道，拜登與施紀賢會面時將討論上述問題，並預計很快會宣布放寬烏克蘭遠程武器限制。

2024年7月31日，美國華盛頓，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）發表講話。（Reuters）

柯比13日在記者會表示，美方對限制烏克蘭使用遠程武器攻擊俄羅斯的看法沒有改變。他指出，從拜登和施紀賢的討論議程看，他預計美國不會在有關事情上發表任何重大聲明。

柯比強調，美國正認真對待俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）12日的警告。普京當時稱如果烏克蘭向俄羅斯發射西方製造的遠程飛彈，他將視西方直接參與衝突。

柯比稱：「普京已多次證明其侵略能力，所以我們會認真對待這些言論。」