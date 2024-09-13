北約擬供烏克蘭導彈襲俄羅斯？　普京：將為西方帶來戰爭風險

俄羅斯總統普京嚴厲警告西方，若允許烏克蘭使用西方製造的遠程導彈襲擊俄羅斯領土，西方和俄羅斯就是處於戰爭狀態。



路透社9月13日報道，普京12日接受俄羅斯國家電視台訪問時說，「這將極大的改變衝突的本質」，將把向基輔提供遠程導彈的國家直接拖入戰爭，因為衛星瞄準數據和導彈飛行路徑的實際規劃必須由北約軍事人員完成，基輔本身不具備這種能力。

2024年9月11日，美國務卿布林肯（Antony Blinken）和英國外交大臣林德偉（David Lammy）在基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）舉行會談。（Reuters）

普京說：「所以問題不在於是否允許烏克蘭政權使用這些武器打擊俄羅斯，而是在於北約國家是否直接參與這個軍事衝突。」

「如果他們做出這個決定，這將意味着北約國家、美國、歐洲國家與俄羅斯開戰。這當然會大大改變俄烏衝突的本質。」

他說，俄羅斯將被迫根據新的威脅做出「適當的決定」。

這是普京迄今最為強硬的講話。

《紐約時報》報道，歐洲官員指美國總統拜登看來很快會批准烏克蘭在俄羅斯境內使用西方遠程武器，只要這些武器不是美國所提供的。

2024年9月12日，俄羅斯聖彼得堡，俄羅斯總統普京在會議上發表講話。（Sputnik Via Reuters）

另據彭博社引述知情人士說，美國和英國政府正在討論允許烏克蘭部署美國導航數據支持的英國巡航導彈，以便向俄羅斯境內進行遠程打擊。

拜登13日與訪問華盛頓的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）會面時將討論這個問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

