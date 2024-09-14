日本自民黨黨魁破紀錄9人參選　日媒料小泉進次郎石破茂一較高下

日本執政自民黨黨魁選戰有九人參選，打破歷屆紀錄。分析指出，此次選戰必將圍繞受黨幹部青睞的兩名候選人展開，而被選出的新總裁將接替9月底卸任總裁岸田文雄成為首相，帶領自民黨出戰來屆大選。



自民黨9月12日公布黨魁角逐名單，這九人是經濟安保大臣高市早苗（63歲）、前經濟安保大臣小林鷹之（49歲）、內閣官房長官林芳正（63歲）、前環境大臣小泉進次郎（43歲）、外長相上川陽子（71歲）、前內閣官房長官加藤勝信（68歲）、數碼大臣河野太郎（61歲）、前幹事長石破茂（67歲）以及現幹事長茂木敏充（68歲）。

自民黨派系收取政治捐款回扣事件導致首相岸田文雄下台，恢復信任以及應對當前的物價高漲等政策將成為這次自民黨總裁選舉的主要爭論點。

此次選戰也被視為自民黨至今最公開的一次選戰，因為金錢醜聞已迫使該黨五個派系解散，可以不按照派系票數分勝負。

2024年9月6日，日本東京，日本前首相小泉純一郎、前環境大臣小泉進次郎宣布參加總裁選舉。（Reuters）

九人將爭奪367張議員以及同等的黨員票。在第二輪決戰中，議會票數維持在367票，即議員一人一票，而地方票數則驟降至47票，即每個都道府縣一票。換言之，決戰有90%是議員投票。因此，輿論導向將左右議員投票。

民調：小泉進次郎得票位居榜首

據時事通信社本月6至9日進行的民調顯示，被問及誰最適合擔任自民黨總裁時，小泉進次郎的得票是25.5%位居榜首，石破24.2%居次，第三是高市早苗8.5%，第四是河野太郎4.9%。

日媒認為，小泉進次郎和石破茂將在9月27日舉行的第二輪決戰中一較高低。

第五次參選的石破茂是安全和國防專家，他12日提到朝鮮發射彈道導彈以及中國的海上擴張。他呼籲建立一個亞洲版北約來應對挑戰。

2024年 9月6日，日本前防衛大臣、自民黨總裁候選人石破茂出席於日本東京舉行的記者會。（Reuters）

參選者中最年輕的小泉進次郎則有效仿其父前首相小泉純一郎之作風，以改革為主打，誓言要加速推行政治，經濟以及福祉等政策。

高市早苗以及上川陽子都大力提倡女權政策，但高市參拜靖國神社的右翼色彩被指如果獲勝，可能會激怒中國和韓國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

