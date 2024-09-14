風暴貝碧嘉迫近日本沖繩　酷熱繼續影響九州至關東地區

強烈熱帶風暴貝碧嘉9月14日迫近日本沖繩及奄美大島，預計為當地帶來惡劣天氣。氣象廳呼籲民眾提防強風、山泥傾瀉和水浸等情況。而九州至關東等地則繼續受到酷熱天氣影響，多個地方氣溫料升破攝氏30度或以上。



共同網及日本氣象協會14日指，截至14日早上6時，貝碧嘉集結於南大東島以東大約90公里，以時速約30公里向西北偏北方向移動，預計會在同日晚上最接近奄美大島。

氣象廳估計沖繩和奄美等地的風勢會達強風至暴風程度，沿岸位置亦會有最高8米的大浪。當局料在15日早上6時的過去24小昤內，沖繩會有100毫米雨量，九州南部和奄美大島的雨量更可能達150毫米。

中國中央氣象台14日早上發布颱風黃色預警，預計貝碧嘉將於16日凌晨至上午在浙江台州到江蘇啟東一帶沿海登陸。

日本氣象廳9月14日公布風暴貝碧佳的最新預測路徑，料沖繩與奄美地區將受到惡劣天氣影響。（日本氣象廳網站截圖）

日本氣象協會亦提到，日本全國在14日的最高氣溫或比過往水平高，沖繩及奄美的氣溫或達攝氏30度左右；九州至東海、北陸及關東等地的氣溫同樣遠高於平均水平，其中名古屋和東京的最高氣溫可能升至35度，福岡、廣島和大阪的氣溫更高達36度。