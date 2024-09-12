颱風摩羯吹襲越南升至179死　河內洪水泛濫　紅河水位創20年新高

颱風「摩羯」（Yagi）在越南造成的死亡人數增至最少179人，145人失蹤，超過760人受傷。越南國家水文氣象預報中心（National Center for Hydro-Meteorological Forecasting）主任Mai Van Khiem於9月11日表示，流經首都河內市的紅河水位今天越過11公尺，創20年來紀錄，預計未來兩天會有更多降雨。



2024年9月11日，颱風摩羯（Yagi）早前吹襲越南河內，市內頓成澤國，民眾現時仍要涉水而行。（Reuters）

路透社和越南快訊（VnExpress）9月11日報道，Mai Van Khiem同日在聲明中表示，截至當日正午，紅河的水位達到11.1米。他指出，數據顯示上一次紅河水位達11米以上已是2004年。

越南國家水文氣象預報中心預計，水位將在未來24至48小時逐漸穩定下來，但具體仍得看後續降雨量和上游水庫的泄洪情況。

越南國營電力公司（Vietnam Electricity）表示，出於安全考慮，已切斷河內部份水浸地區的電力供應，並停止將北部第二大水力發電廠的水，排入紅河支流以減少水流量。

2024年9月11日，颱風吹襲越南河內後，市內頓成澤國，一名男嬰坐在一個漂浮的水盆內。（Reuters）

路透社11日稍早報道，摩羯在越南北部引發洪水和山泥傾瀉，多條河流水位上升，其中首都河內的紅河水位不斷上漲，市內不少地區被浸。富壽省一座有30年歷史的橋樑倒塌，多人失蹤。

當局警告越南北部的河流11日會出現新一波洪水，多條河流將升至最高警戒水位。

2024年9月11日，颱風摩羯（Yagi）吹襲越南河內，市內頓成澤國。圖為一名婦女在颱風摩羯襲擊後，涉水穿過被洪水淹沒的街道。

報道引述消息人士、政府和官方媒體指，鑑於市內洪水氾濫，河內的一些學校已要求學生本週剩餘時間留在家中，而居住在低窪地區的數千名居民已被緊急疏散。