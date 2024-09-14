颱風摩羯吹襲緬甸　逾23萬人受洪水影響　政府罕見向外國求援

緬甸軍政府9月14日罕見要求外國協助應對致命洪水，飽受三年內戰之苦的緬甸人民又遭遇洪災，數以萬計的人流離失所。



法媒報道，颱風「摩羯」（Yagi）上週末襲擊緬甸、越南、老撾和泰國，帶來傾盆大雨，洪水、山泥傾瀉，至今已造成近300人死亡。

緬甸官方媒體《緬甸環球新光報》報道，緬甸軍政府13日發表聲明說，洪水已迫使23.5萬人離家避難。

在緬甸首都內比都以南約一小時車程的東吁（Taungoo），洪水淹沒道路，居民自製木筏在水上划行。

報道引述緬甸領導人敏昂萊說：「政府官員需要與外國政府聯繫，要求外國政府為緬甸災民提供救援和紓困措施。」

他說：「必須儘快展開救援、救濟和恢復行動。」

緬甸軍政府13日公布的死亡人數為33，而緬甸消防部在同一天早前說，救援人員已找到36具遇難者遺體。

軍方發言人表示與部分地區的聯繫中斷，正在調查曼德勒（Mandalay）金礦區發生山體滑坡，有數十人被活埋的報告。

緬甸軍方過去曾拒絕或阻撓來自外國的人道主義援助。去年，緬甸軍政府暫停外國救援團體的旅行授權。當時救援團體試圖前往緬甸西部遭強大熱帶氣旋「摩卡」（Cyclone Mocha）襲擊地區，當地受災民眾約有100萬人。

緬甸軍政府當時決定受到聯合國的嚴厲批評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

