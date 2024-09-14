美國大選｜賀錦麗聯手Oprah Winfrey　9月19日直播網絡造勢活動

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）下周將與美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey，又譯奧普拉）一同亮相一場線上直播大型活動，在11月選舉日之前全力爭取關鍵戰場州選民的支持。



2024年9月12日，美國馬裏蘭州安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews ），美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在登上空軍二號時作出手勢。（Reuters）

路透社報道，賀錦麗競選團隊說，這場名為「團結支持美國」（Unite for America）的活動將與「黑人女性共贏」志願團體合作主辦，於下星期四（9月19日）召集超過140個草根團體，以線上方式為賀錦麗造勢。

奧花雲費（Oprah Winfrey）發表聲明說：「對我來說，最重要的是讓人們積極投票，這就是我主持這場活動的目的。我的目標是讓人們對投票的權利和力量感到興奮。」

Oprah Winfrey於2024年8月21日出席民主黨全國代表大會，並上台演講（Reuters）

「團結支持美國」將於美東時間9月19日晚上8時（香港時間20日早上8時），在YouTube、Instagram、Facebook、TikTok、Twitch等在線平台直播。賀錦麗於7月投入總統競選後，通過Zoom組織起來的數十個團體代表也將參加，包括「拉丁裔女性支持賀錦麗」「白人支持賀錦麗」「與黑人男性共贏」和「共和黨支持賀錦麗」。

奧花雲費是美國脱口秀節目第一把交椅，為長壽脱口秀《奧花雲費騷》（The Oprah Winfrey Show）的製片人兼主持人。自1986年9月8日起開播至2011年5月25日，共25季4561集，是迄今為止美國持續時間最長的日間電視節目，也是美國電視史上收視最高的脱口秀（talk show）。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

